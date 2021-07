Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger hat seine Skepsis gegenüber Corona-Impfungen erneut gegen Kritik verteidigt. Er warte mit einer Impfung, bis er selbst überzeugt sei, dass eine Impfung für ihn ganz persönlich sinnvoller sei als ungeimpft zu bleiben, sagte der Chef der Freien Wähler am Mittwoch in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Man müsse kein Geheimnis daraus machen, dass auch er aus seinem privaten Umfeld von Impfnebenwirkungen höre, bei denen einem „die Spucke wegbleibe“. Konkrete Beispiele dazu wollte Aiwanger aber keine nennen.

Aiwanger sprach sich für eine Fortführung der kostenlosen Corona-Tests aus und warnte vor einer „Jagd“ auf Ungeimpfte. Die Bürger müssten „ohne Druck“ und mit guten Fakten überzeugt werden. Bisher seien sie „teilweise nicht zu Unrecht verunsichert“ und nannte in dem Zusammenhang den Impfstoff von Astrazeneca. Er widersprach auch der These, dass die Pandemie durch die Impfungen beendet werden könne. Die Situation „sei mit Impfungen nicht erledigt“, vielmehr warne er davor, dass doppelt Geimpfte durch eine falsche Nachlässigkeit bei Tests das Virus weiter verbreiteten.

Angesprochen auf die Frage, ob er als bayerischer Wirtschaftsminister und Regierungsmitglied nicht eine besondere Verantwortung bei der Impffrage habe, sagte Aiwanger: Seine Verantwortung liege auch darin, nicht alles zu tun, was die Mehrheit an dieser Stelle fordere oder das politische Establishment erwarte. Der Staat, so Aiwanger, dürfe den Menschen nicht vorschreiben, ob sie sich impften. Das Aufzwingen einer Impfung wäre eine „rote Linie“, die nicht überschritten werden dürfe.

Im Netz erntete Aiwanger für seine Aussagen viel Kritik und Spott. Aiwanger, der als Spitzenkandidat der Freien Wähler in den Bundestagswahlkampf zieht, war erst kürzlich von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), mit dem er in einer Koalition zusammenarbeitet, für seine Haltung gegenüber dem Impfen angegangen worden.