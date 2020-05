Obwohl eine Erkrankung mit Covid-19 bei Kindern häufig glimpflich verläuft, sind sie nach Ansicht von Forschern um den Virologen Christian Drosten vermutlich genau so ansteckend wie Erwachsene. Das geht aus einer vorab veröffentlichten und noch nicht von unabhängigen Experten überprüften Studie hervor. Demnach unterscheide sich die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen feststellen lässt, bei verschiedenen Altersgruppen nicht. Die Forscher warnen vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten. Bei der Beurteilung der Ansteckungsgefahr müssten die gleichen Annahmen zugrunde gelegt werden, die auch für Erwachsene gelten, schreiben die Forscher.

Bisher sei unklar, inwieweit Kinder das Virus an andere weitergeben. Die Untersuchung dieser Frage sei schwierig, gerade weil die Schulen früh geschlossen wurden und weil das Virus in der Anfangsphase der Epidemie vor allem von erwachsenen Reisenden weitergegeben wurde. Das Team um Drosten hat in Proben von 3712 Infizierten, die seit Januar in einem Berliner Testzentrum untersucht wurden, die Menge an Sars-CoV-2-Viren bestimmt.