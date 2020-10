Eine 2000 Euro teure Violine ist in der Nacht von Freitag auf Samstag von bislang unbekannten Tätern in der Mühlstraße in Venningen aus einem Pkw gestohlen worden und anschließend völlig zerstört worden. Laut Polizei war der Pkw zum Tatzeitpunkt nicht abgeschlossen gewesen. Bei Hinweisen sollen sich mögliche Zeugen unter 06323-9550 bei der Polizei in Edenkoben melden.