Eine Mitarbeiterin des Speyerer St.-Vincentius-Krankenhauses hat sich mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert. Das teilte die Ärztliche Direktorin des Krankenhauses, Dr. Cornelia Leszinski, am Donnerstag in einem Pressegespräch mit. Die Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis habe im Januar ihre Corona-Zweitimpfung bekommen und sich „im familiären Umfeld“ angesteckt. „Etliche Mitarbeiter“ des Krankenhauses seien in häusliche Quarantäne geschickt worden, auch die die bereits vollständig geimpft sind. Kontaktpersonen und Patienten seien auf eine Infektion hin getestet worden – „bisher alle negativ“, so Leszinski. Der Mitarbeiterin geht es laut einer Pressemitteilung des Krankenhauses „den Umständen entsprechend gut“. Das sei vermutlich der vollständigen Impfung zu verdanken. „Wir hatten damit gerechnet, dass die Delta-Variante des Coronavirus früher oder später auch nach Speyer kommt“, so Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer. Für diesen Fall habe das Krankenhaus ein strenges Sicherheitskonzept aufgelegt.

