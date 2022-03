Wie der Name Villastraße schon ausdrückt, führt die knapp drei Kilometer lange Strecke vom Ende der Edenkobener Wohnbebauung hoch zur Villa Ludwigshöhe, einer der Sehenswürdigkeiten in der Südpfalz. Nicht zu vergessen die anderen Ziele, die sich unmittelbarer Nachbarschaft befinden, wie die Rietburg-Sesselbahn und die Sportschule. Fast zwei Millionen Euro wurden in die Sanierung der Straße investiert, die nach etwas mehr als einem Jahr bis auf kleinere Restarbeiten weitestgehend abgeschlossen werden konnte. Mit dem Land als finanziellen Förderer im Rücken konnte der Kreis die Maßnahme angehen. Etwa 25 Prozent der Kosten hatte er zu schultern. Den Löwenanteil hat das Land übernommen. Auch wegen des maroden Zustands, in dem sich die Straße präsentierte. Zumal der Villastraße eine wichtige touristische Bedeutung beigemessen wird. Die Villastraße ist seit Dezember vergangenen Jahres wieder komplett befahrbar. Nach Angaben der Kreisverwaltung SÜW wird sie täglich von rund 1400 Verkehrsteilnehmern genutzt.

Mehr zum Thema lesen Sie hier