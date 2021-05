Der FC Villarreal hat erstmals in der Vereinsgeschichte die Europa League gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Unai Emery besiegte am Mittwochabend im Endspiel in Danzig den Favoriten Manchester United mit 11:10 im Elfmeterschießen; nach 120 Minuten hatte es vor 9500 Zuschauern 1:1 gestanden. Topstürmer Gerard Moreno brachte die Spanier in der 29. Minute in Führung, Edinson Cavani (55.) glich nach der Pause aus. Im Elfmeterschießen vergab ausgerechnet der spanische Nationaltorwart David de Gea kurz vor Mitternacht den entscheidenden Versuch für United. Emery hatte zuvor mit dem FC Sevilla dreimal den europäischen Klubwettbewerb unterhalb der Champions League gewonnen.