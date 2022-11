Wie eine Festung war das Anwesen gesichert, das in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im 300-Einwohner-Dorf Altstrimmig (Kreis Cochem-Zell) abgebrannt ist: Nach Angaben aus Sicherheitskreisen handelt es sich um die Villa des geheimnisumwitterten Ex-Agenten und Privatdetektivs Werner Mauss. Der mittlerweile 82-Jährige unterstützte einst unter anderem deutsche Geheimdienste bei der Verhaftung von RAF-Terroristen. 1969 war er unter dem Decknamen Richard Nelson auf das große, von Mauern und hohen Zäunen umgebene Anwesen im Hunsrück gezogen. Später machte er Schlagzeilen im Zusammenhang mit einer Spendenaffäre der rheinland-pfälzischen CDU. Wie es zu dem Brand in seinem Anwesen gekommen ist, ließ die Polizei am Donnerstag offen, ein Sprecher sagte zur Mittagszeit: Noch sei das Feuer nicht vollständig gelöscht, Untersuchungen zur Ursache seien daher noch nicht möglich. Verletzt worden sei aber niemand.