Mehr Fluglärm über Pfalz wegen bevorstehender Übung

Der militärische Fluglärm über der Südpfalz hat zugenommen. Das konstatieren RHEINPFALZ-Leser in Mails an die Redaktion. Eine Bürgerinitiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung empört sich bereits seit Tagen über die Aktivitäten am Himmel. Zum Artikel

Helferin in Not gerät im Alter selbst in Bedrängnis

Heidrun Schwind ist Rentnerin und lebt in Speyer. Zum Leben in Würde reicht das Ruhegeld nicht aus, für Altersgrundsicherung und Wohngeld hat die 77-Jährige jedoch ein paar Euro zu viel. Zum Artikel

Villa von Ex-Agent Mauss abgebrannt

Wie eine Festung war das Anwesen gesichert, das in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im 300-Einwohner-Dorf Altstrimmig (Kreis Cochem-Zell) abgebrannt ist: Es soll sich um die Villa des Ex-Agenten und Privatdetektivs Werner Mauss handeln. Der mittlerweile 82-Jährige unterstützte einst deutsche Geheimdienste bei der Verhaftung von RAF-Terroristen. Zum Artikel

B10-Tunnel werden wegen Baumfällarbeiten gesperrt

Entlang der B10 sind für die kommende Woche Baumfällarbeiten geplant. Deshalb werden tagsüber an mehreren Tagen die Tunnel gesperrt, teilte der Landesbetrieb Mobilität mit. Zum Artikel

Fotos erlaubt: Datenschutz hilft Falschparkern nicht

Dürfen verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge fotografiert und die Bilder an die Polizei geschickt werden? Das Verwaltungsgericht Ansbach (Bayern) hat ein Grundsatzurteil gefällt. Zum Artikel

Glänzende Geschäfte? Immer häufiger Metalldiebe in der Pfalz unterwegs

Sie klauen kilometerlange Kabel, Gullydeckel im Dutzend, Grabschmuck, Kunstwerke, ganze Dachabdeckungen: Auch in der Pfalz sind immer häufiger Metalldiebe unterwegs – und sie gehen dabei immer dreister vor. Die Beute danach zu versilbern, ist aber gar nicht so einfach, sagt ein Branchenkenner. Zum Artikel

Umstrittene Klima-Proteste: Radfahrerin nach Unfall hirntot

Drei Tage nach dem Unfall mit einem Betonmischer in Berlin ist die lebensgefährlich verletzte Radfahrerin für hirntot erklärt worden. Ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte, die Verletzte unter dem Lkw zu befreien, stand nach Angaben der Feuerwehr in einem Stau auf der Stadtautobahn. Dieser soll durch eine Klima-Protestgruppe ausgelöst worden sein. Zum Artikel

Bundesregierung fordert Deutsche zur Ausreise aus Iran auf

Die Bundesregierung hat deutsche Staatsbürger angesichts des gewaltsamen Vorgehens gegen die systemkritischen Proteste im Iran zur Ausreise aus dem Land aufgefordert. Zum Artikel

Whatsapp stellt Gruppen-Chats neu auf

Mit den Nachbarn zu verschiedenen Themen vernetzen oder mehrere Aktivitäten einer Gruppe gebündelt im Blick behalten: Der Messenger-Dienst Whatsapp macht das zukünftig möglich. Zum Artikel

Timo Werner fällt für WM aus

Schock-Diagnose für Timo Werner: Einen Tag nach dem umjubelten Einzug ins Achtelfinale der Champions League zerplatzten die WM-Träume des Stürmers von RB Leipzig. Zum Artikel

BUND steigt aus Bundesgartenschau aus

Der Umweltschutzband äußerst massive Kritik an der Bundesgartenschau, die ab April 2023 in Mannheim stattfindet. Die Organisatoren verteidigen sich. Zum Artikel

Holiday Park: Abschied von Burg Falkenstein

Noch ein allerletztes Mal die Ritter und Burgfräuleins der Burg Falkenstein besuchen, das ermöglicht der Holiday Park am Samstag, 5. November, angemeldeten Fans kurz vor dem Abbau der in die Jahre gekommenen Attraktion. Zum Artikel

Spitz & Stumpf: Letzte Vorstellungen in Speyer

„Es heert net uff ze bassiere!“ Oder vielleicht doch? Es steht ja zu befürchten, denn Spitz & Stumpf, die Urpfälzer Comedy-Variante, sind endgültig auf Abschiedstour. Das waren sie schon 2020 und wurden von Corona ausgebremst. Zum Artikel