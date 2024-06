Erst im Frühjahr 2025 – noch ein Jahr später als vom Land erhofft – soll die Sanierung der Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben beendet sein: nach sechs statt nach zwei Jahren. Das teilt der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung in Mainz auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die veranschlagten Kosten für den letzten Bauabschnitt seit der Schließung im November 2019 würden sich von 10,3 Millionen auf voraussichtlich 15,8 Millionen Euro erhöhen.

Als Grund nennt der Landesbetrieb, der die Sanierung für die Generaldirektion Kulturelles Erbe leitet, „die noch laufende Sanierung der Dachkonstruktion, deren Notwendigkeit und Umfang erst nach der Öffnung des Dachbelags erkennbar wurden“. So würden derzeit noch die Verbindungen der Dachsparren mit den waagerechten Deckenbalken im Bereich der Traufen ertüchtigt. „Die Kupferblech-Eindeckung sowie Regenrinnen und Fallrohre werden erneuert und das Gebäude erhält eine neue Blitzschutzanlage.“ Auch seien Planungen wie Regenzisternen zur Bewässerung der Außenanlage noch dazugekommen. „Der Innenausbau ist bis auf Reparaturen an der Haupttreppe und Ausbesserungsarbeiten an den Böden und Wänden fast vollständig abgeschlossen.“ Ganz zu Beginn schon habe sich die Bauzeit wegen Schwierigkeiten bei der Auftragsvergabe infolge der Baupreissteigerungen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verlängert, so ein Sprecher.