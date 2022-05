In Großniedesheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist am 30. April an einer weiteren Stelle ein Wasserrohr in der Hauptstraße gebrochen. Laut Pressemitteilung ist diese vierte Leckage ganz in der Nähe der vorangegangenen Bruchstelle. Im vergangenen Monat kam es immer wieder zu Rohrbrüchen im Ort. Die Wasserversorgung von vier Gebäuden war deshalb am Samstag unterbrochen. Mittlerweile soll die Trinkwasserversorgung wieder hergestellt worden sein. Es gebe keine weiteren Straßensperrungen. Ursache für den weiteren Bruch soll der fehlende Gegendruck aus dem Erdreich sein, weil die Leitung bereits freigelegt war, um sie auszutauschen. Die Reparaturarbeiten sollen wie geplant weiterlaufen.

