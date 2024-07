Die Türkei zieht ins EM-Viertelfinale ein, gegen Österreich siegte die Mannschaft am Dienstagabend 2:1 gegen Österreich. Beide Tore für die Türken schoss Merih Demiral, die Führung gelang ihm bereits 57 Sekunden nach dem Anpfiff. Es ist das früheste Tor, das jemals in einer EM-Endrunde erzielt wurde. Nach 59 Minuten erhöhte Demiral, wenig später gelang Michael Gregoritsch der Anschlusstreffer. Österreich rannte an, mehr aber auch nicht. Die Türken verteidigten leidenschaftlich zerstörten alle Titelträume von Österreich. Das Team von Coach Ralf Rangnick war einmal mehr vor einem großen Turnier hoch gehandelt worden – und fiel tief. Damit komplettiert die Türkei das Viertelfinale, die Spiele der letzten Acht beginnen am Freitag.

Die Viertelfinalspiele im Überblick

Spanien - Deutschland (Freitag, 18 Uhr, Stuttgart)

Portugal - Frankreich (Freitag, 21 Uhr, Hamburg)

England - Schweiz (Samstag, 18 Uhr, Düsseldorf)

Niederlande - Türkei (Samstag, 21 Uhr, Berlin)