In mehreren Wahlbezirken im Donnersbergkreis waren bei Schließung der Wahllokale am Sonntag um 18 Uhr weniger als 50 Stimmen in der Wahlurne. Um das Wahlgeheimnis zu wahren, hat Kreiswahlleiter Rainer Guth am Sonntagabend Wahlbezirke zusammengelegt. Die Stimmzettel aus Dörrmoschel mussten nach Teschenmoschel gebracht werden, jene aus Reichsthal nach Rathskirchen. Der Wahlvorstand des Wahlbezirks Schmalfelderhof fuhr die Stimmen zum Wahlvorstand Bayerfeld-Steckweiler. Weniger als 50 Urnenstimmen sind auch in Falkenstein zusammengekommen, sie wurden in Schweisweiler mit ausgezählt. Bereits im Vorfeld waren vorsorglich Bisterschied und Schönborn sowie Schiersfeld und Sitters zusammengelegt worden.