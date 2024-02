[aktualisiert: 12:07 Uhr] Ein vierjähriges Mädchen ist in der kommunalen Kita Haus des Kindes in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) gestorben. Laut RHEINPFALZ-Informationen war es ein Unglücksfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf einer Rutsche auf dem Außengelände der Kita ereignet haben soll. Das Kind habe sich stranguliert, hieß es der RHEINPFALZ gegenüber. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag bestätigte, wurde das Kind gegen 14.30 Uhr leblos aufgefunden. Es wurde noch versucht, die Vierjährige zu reanimieren – ohne Erfolg. Das Jugendamt der Kreisverwaltung ist laut Landrat Clemens Körner (CDU) in die Krisenintervention eingeschaltet. Die Kita Haus des Kindes hat noch auf jeden Fall bis einschließlich Montag geschlossen. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die Eltern seien informiert. Zum genauen Hergang des Unfalls kann die Gemeinde derzeit keine weiteren Auskünfte geben. Sie verweist auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.