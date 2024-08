Ein vier Jahre altes Kind ist am Freitagmorgen gegen 11 Uhr im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund von einem Balkon gefallen und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Junge aus dem siebten Stock eines Mehrfamilienkomplexes in der Emmertsgrundpassage. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es dazu kommen konnte, dass das Kind vom Balkon fiel, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt am Ort des Geschehens.