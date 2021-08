Die Einbruchsserie im Landkreis Südliche Weinstraße reißt nicht ab. Wie die Polizeidirektion Landau mitteilt, haben sich Unbekannte in der Nacht auf Freitag in vier Weingüter Zugang verschafft. Damit sind es nun 16 Taten, die sich innerhalb weniger Tage in der Südpfalz ereignet haben. Im Fokus der Täter standen dabei hauptsächlich Weingüter und Beherbergungsbetriebe im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Edenkoben. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.