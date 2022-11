Vier verletzte Personen sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am frühen Montagabend in der Konrad-Adenauer-Straße in Eisenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache prallten zwei Autos an der Kreuzung Robert-Bosch-Straße/Konrad-Adenauer-Straße in Höhe der Shell-Tankstelle aufeinander. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Eisenberg waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie Eisenbergs VG- Wehrleiter Michael Partsch berichtet, wurden die Verletzten zunächst durch Feuerwehrangehörige mit Sanitäterausbildung, darunter auch ein Feuerwehrarzt, versorgt und betreut, bevor der Rettungsdienst übernahm. Zur Klärung der Unfallursache hat die Polizei einen Sachverständigen hinzugezogen. Während der Rettungs – und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme war ein Teilbereich der Konrad-Adenauer- Straße für den kompletten Verkehr gesperrt.