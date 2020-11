[Aktualisiert, 17 Uhr] Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind in Karlsruhe drei Menschen durch Rauchgas verletzt worden, eine der Personen sowie ein Feuerwehrmann verletzten sich außerdem an der Hand. Das Feuer brach am späten Montagabend in dem Haus aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt an einer Außensteckdose.

Mann verweigert Herausgabe von Schlüssel

Von einem Balkon im Erdgeschoss breiteten sich die Flammen auf weitere Stockwerke aus. Das Haus wurde evakuiert. Mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro.Ein 46 Jahr alter Bewohner muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten, weil er sich während der Löscharbeiten weigerte, den Einsatzkräften seinen Wohnungsschlüssel auszuhändigen. Laut Polizei war ein Betreten der Wohnung für die Löscharbeiten „dringend erforderlich“. Als Polizisten den Schlüssel beschlagnahmten, habe der Mann Widerstand geleistet und musste „unter erheblichem Kraftaufwand“ zu Boden gebracht werden. Dabei sei niemand verletzt worden. Eine ärztliche Untersuchung habe der Mann verweigert, obwohl er Rauchgas eingeatmet habe.