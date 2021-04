Bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zum Samstag in Saarbrücken sind vier Bewohner verletzt worden. Das Feuer war im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Bewohner wurden laut Feuerwehr alle in Sicherheit gebracht. Die vier Bewohner der brennenden Wohnung, darunter zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren, mussten dennoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. DIe Polizei schätzt den Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich ein. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die B51 im Bereich der Ortsdurchfahrt Saarbrücken-Burbach vollgesperrt.