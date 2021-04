Vier Menschen sind bei einem Unfall mit einem Linienbus in Heidelberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 75 Jahre alte Autofahrerin in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte abbiegen, als sie den Bus übersah. Bei dem Zusammenstoß wurden vier Fahrgäste verletzt, zwei von ihnen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das Auto wurde abgeschleppt, der stark beschädigte Bus wurde ebenfalls aus dem Verkehr genommen.