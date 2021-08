Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Mannheimer Quadrat M4 sind am Freitag gegen 19.50 Uhr vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter berichtet, konnte sie mit dem Feuerlöscher den Brandherd im Flur eindämmen. Die anschließend eingetroffene Feuerwehr erledigte den Rest. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten vier Hausbewohner im Rettungswagen ambulant versorgt werden und konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bislang ist unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.