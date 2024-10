Bei einem Gebäudebrand in der Matthias-Grünewald-Straße in Frankenthal sind in der Nacht auf Samstag insgesamt vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Rettungskräfte um 0.07 Uhr wegen eines „Gebäudebrands mit Menschenleben in Gefahr“ alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das gesamte Treppenhaus des fünfstöckigen Mehrfamilienhauses stark verqualmt. Mehrere Personen machten sich an Fenstern und auf Balkonen bemerkbar. Feuerwehrtrupps, die schweres Atemschutzgerät trugen, durchsuchten das Treppenhaus nach Personen und begannen mit der Brandbekämpfung im Keller. Über Drehleitern, tragbare Leitern und Fluchthauben konnten rund 30 Menschen gerettet werden. Der Brand im Keller wurde zügig gelöscht, doch das Treppenhaus war bis unter das Dach mit Ruß bedeckt.

Stadt unterstützt bei der Unterbringung

Obwohl die Wohnungen von Rauch verschont blieben, wurde eine Wohnung durch eine offene Tür komplett verraucht und unbewohnbar. Das gesamte Wohnhaus ist derzeit wegen des kontaminierten Treppenhauses gesperrt. Die meisten Bewohner kamen bei Freunden und Bekannten unter, andere wurden in einer Notunterkunft der Stadt Frankenthal und des Katastrophenschutzes untergebracht. Bürgermeister Bernd Knöppel unterstützte vor Ort bei der Unterbringung der Bewohner.

Drei Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine weitere Person wurde wegen einer internistischen Ursache ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Frankenthal hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit über 40 Kräften und acht Fahrzeugen im Einsatz. Auch der Katastrophenschutz, der Regelrettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Bereitschaftsdienste der Stadtwerke Frankenthal für Gas, Strom und Wasser waren vor Ort.