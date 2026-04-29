Ein Sperrmüllbrand hat in Ludwigshafen-Hemshof ein Auto und zwei Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Gebäude bereits geräumt, als die Einsatzkräfte eintrafen. Das Feuer ereignete sich am Mittwoch gegen 2.13 Uhr in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße. Eine vom Brand betroffene Wohnung war nicht mehr bewohnbar; ein Ehepaar kam vorübergehend ins Krankenhaus. Der Rettungsdienst untersuchte vier Verletzte, zwei von ihnen brachte er mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung und leichten Verbrennungen ins Krankenhaus. rhp