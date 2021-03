Eine 31-jährige Frau ist am Sonntag gegen 14 Uhr in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim ohne bislang erkennbaren Grund ausgerastet und hat vier Personen, darunter zwei Polizisten verletzt.

Die Beamten waren gerufen worden, weil die Frau gegen ein vorbeifahrendes Auto schlug und die ihr unbekannten Insassen beschimpfte. Der 30-jährige Fahrer und ein hinter ihm fahrender 60-Jähriger hielten an und stiegen aus, um die sehr aufgebrachte Frau zu beruhigen. Sie biss daraufhin dem 30-Jährigen in die Hand und trat dem 60-Jährigen in den Genitalbereich, schlug ihm ins Gesicht und kratzte ihn am Hals.

Kein Alkohol, keine Drogen

Die Frau griff auch die alarmierten Polizisten, ein Beamte und eine Beamtin, an, weil sie durchsucht werden sollte, nachdem sie sich geweigert hatte, sich auszuweisen. Erneut schlug und trat die Frau um sich. Polizist und Polizistin erlitten Prellungen und Schürfwunden, auch die beiden Männer wurden leicht verletzt. Erst als die angeforderte Unterstützung eintraf, konnte die Frau gefesselt, durchsucht und zur Dienststelle gebracht werden.

Die 31-Jährige selbst blieb unverletzt, ein Atemalkohol- und ein Drogentest verliefen negativ. Auf der Dienststelle gab sie an „einfach einen schlechten Tag gehabt zu haben“, weitere Erklärungen für ihr Verhalten gibt es laut Polizei bislang nicht. Nachdem sie sich beruhigt hatte, holten ihre Eltern sie ab. Gegen die Frau wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.