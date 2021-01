Innerhalb von nur 90 Minuten hat es auf einem kleinen Teil der A6 gleich vier Mal gekracht. Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, kam zunächst ein 24-Jähriger mit seinem Wagen an der Anschlussstelle Grünstadt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt.

Während die Polizei den Unfall aufnahm, krachten zwei Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe ineinander. Ein 33-Jähriger hatte nach Polizeiangaben ein sich rasch näherndes Auto übersehen, als er mit seinem Wagen auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Bei dem Unfall wurden die beiden Lenker leicht verletzt. Sie wurden beide ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste in eine Fahrtrichtung für 30 Minuten voll gesperrt werden, es kam daher zu einem Stau – und an dessen Ende gleich zum nächsten Unfall. Ein 20-Jähriger übersah das Stauende und krachte in das stehende Auto eines 60-Jährigen. Auch bei diesem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Zum vierten Unfall auf der A6 kam es dann gegen 20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wattenheim und Grünstadt. Ein 24-Jähriger verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der Mann blieb unverletzt.