[Aktualisiert 8:50 Uhr] In den Mannheimer Quadraten ist am Dienstagmorgen um 6.30 Uhr ein Feuer in einer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Gaststätte ausgebrochen. Laut Polizei wurden zehn Menschen verletzt, davon vier Personen schwer. Die Bismarckstraße war zwischen Kaiserring und Parkring in beiden Richtungen bis 8.40 Uhr voll gesperrt. Mittlerweile ist eine Fahrtrichtung wieder frei. Schadenshöhe und Brandursache stehen noch nicht fest.