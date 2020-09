Vier leicht verletzte Fahrzeuginsassen und noch nicht näher bezifferter Sachschaden verursachte am Sonntagmittag ein 55-jähriger Autofahrer aus Neuwied, weil er die Vorfahrt eines 39-jährigen Wormsers missachtete. Laut Polizei wollte der Neuwieder gegen 14.30 Uhr von der Burkhardstraße geradeaus weiter in die Töpferstraße fahren, musste dabei jedoch die Vorfahrtsstraße Alzeyer Straße (B 47) überqueren, auf der ein 39-jähriger BMW-Fahrer mit vier Insassen in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Wormser konnte einen Zusammenstoß mit dem kreuzenden Neuwieder zwar vermeiden, indem er nach rechts in die Töpferstraße auswich. Dabei fuhr er laut Polizei allerdings ein Verkehrsschild um und prallte gegen eine Hauswand und einen Stromkasten. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten zudem einen weiteren, am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die vier Insassen des BMW wurden durch den Aufprall und sich auslösende Airbags leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Alzeyer Straße musste kurzzeitig für die Unfallaufnahme und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten BMW gesperrt werden.