Vier Jugendliche traten und schlugen am Freitag gegen 16.30 Uhr am Kanalhafen in Frankenthal auf einen 16-Jährigen aus Ludwigshafen ein. Laut Polizei flüchteten die Täter anschließend in Richtung Innenstadt. Während die Beamten am Tatort die Anzeige aufnahmen, kehrten drei der vier Jugendlichen dorthin zurück. Als Grund für die körperliche Auseinandersetzung nannten sie eine Beleidigung am Vortag. Der Geschädigte klagte über Schmerzen am Kiefer. Die beiden 14-jährigen und der 15-jährige Beschuldigte aus Ludwigshafen wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt.