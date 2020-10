Vier jugendliche Einbrecher sind am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf frischer Tat ertappt worden. Die Jugendlichen, ein Mädchen und drei Jungen aus Rodalben und Pirmasens, waren laut Polizei in ein Wochenendhaus in der Lindersbach in Rodalben eingebrochen. Sie hatten den Zaun des Grundstücks überklettert, einen geschlossenen Holzladen aufgebogen und waren so in das Innere des Gebäudes gelangt. Einen Feuerlöscher, den die 13 und 14 Jahre alten Einbrecher dort fanden, versprühten sie auf dem Gelände. Im Haus selbst wurde laut Polizei nichts zerstört.

Bei ihrem Einbruch hatten die Jugendlichen aber nicht damit gerechnet, dass der Besitzer des Häuschens eine Kameraüberwachung installiert hatte, die ihn auf die ungebetenen Gäste aufmerksam machte. Der Mann eilte zum Tatort und konnte zwei der Jugendlichen festhalten, bis die alarmierte Polizei eintraf. Die zwei anderen Einbrecher waren zwar zunächst geflüchtet, aber noch bevor die Polizei eintraf, wieder zum Tatort zurückgekehrt, um sich zu stellen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 50 Euro.