Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Walzbachtal-Jöhlingen im Kreis Karlsruhe sucht die Polizei nach vier Jugendlichen. Laut Mitteilung der Polizei war das Quartett bei der Aktion gegen 21 Uhr am Freitagabend koordiniert vorgegangen: Einer von ihnen sei in den Backwarenbereich des Markts gegangen und habe die dortige 63 Jahre alte Angestellte gebeten, beim Brotschneiden behilflich zu sein. Zwei weitere hätten zugleich eine 21 Jahre alte Kassiererin überwältigt und sie aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Als das nicht schnell genug gegangen sei, sei ein vierter Täter hinzugekommen, habe die Kasse geöffnet und einen niedrigen vierstelligen Betrag daraus gestohlen. Die Vier seien dann in eine unbekannte Richtung geflohen.

Die polizeiliche Fahndung direkt nach der Tat blieb ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, das relevant sein könnte, wird gebeten, sich unter Telefon 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst der Karlsruher Polizei zu melden.