[Aktualisiert 15.20 Uhr] Im Saarland werden die Grenzübergänge nach Remich in Luxemburg und von Kleinblittersdorf nach Frankreich geöffnet. Das kündigte Ministerpräsident Tobias Hans am Freitag an. „Gerade den Menschen, die tagtäglich zur Arbeit über die Grenzen pendeln, dürfen wir nicht zu große Steine in den Weg legen. Es ist nicht in unserem Sinne, wenn sie kilometerlange Umwege in Kauf nehmen müssen“, sagte der CDU-Politiker einer Mitteilung zufolge.

Später konkretisierte die Bundespolizeidirektion Koblenz, dass vier Übergange an der deutsch-französischen beziehungweise deutsch-luxemburgischen Grenze betroffen sind – auch einer in Rheinland-Pfalz. Es handelt sich demnach um die Grenzübergänge Bollendorf an der L3, Nennig/Remich an der B406/B419, die deutsch-französische Binnengrenze Kleinblittersdorf an der L253 und die sogenannte Freundschaftsbrücke/Fußgängerbrücke in Kleinblittersdorf.

Die Übergänge sollen noch am Freitag um 19 Uhr geöffnet werden. Die Ausnahmeregelungen für den Grenzübertritt gelten analog zu den Regelungen der bislang notifizierten Grenzübergangsstellen, heißt es weiter.

