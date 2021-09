[Aktualisiert 11.50 Uhr] Nach dem großen Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen hat die Polizei vier Menschen, darunter einen 16-Jährigen aus der nordrhein-westfälischen Stadt, festgenommen. Wie die örtliche Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden zudem mehrere Objekten in Hagen durchsucht. In der Nacht hatten zahlreiche Einsatzkräfte am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur nach „Hinweisen über eine mögliche Gefährdungslage im Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung“ das Gebäude gesichert. Der „Spiegel“ berichtete zuvor, ein 16-jähriger Syrer solle eine Sprengstoffattacke vorbereitet haben.

In Hagen hat es nach Worten von Reul eine ernste extremistische Bedrohung gegeben. „Es bestand die Gefahr eines Anschlags auf die Synagoge in Hagen“, sagte Reul am Donnerstag bei der Vereidigungsfeier junger Polizisten in Köln. „Ihre Kolleginnen und Kollegen haben das vermutlich verhindert.“