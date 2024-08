Vier Personen, die unter Drogeneinfluss auf Elektrorollern (sogenannten E-Scootern) unterwegs waren, hat die Polizei am Donnerstag und Freitag in Ludwigshafen aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten mitteilen, war zunächst am Donnerstag um 10.30 Uhr am Morgen in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße ein 21-Jähriger auf einem Roller kontrolliert worden; sein Urintest sei positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC gewesen. Am Freitagmorgen um 2.30 Uhr zeigte ein E-Scooter-Fahrer auf der Konrad-Adenauer-Brücke Anzeichen von Drogenkonsum. Er habe den Konsum von Marihuana eingeräumt, so die Polizei. Eine halbe Stunde später kontrollierte die Polizei, ebenfalls auf der Konrad-Adenauer-Brücke, zwei weitere Personen, eine 21-Jährige und einen 30-Jährigen. Die Frau sei positiv auf THC getestet worden, der Mann auf THC, Methamphetamin und Opium.

In allen vier Fällen wurden Blutproben für genauere Nachweise entnommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass hinsichtlich Drogenkonsum für das Fahren eines E-Rollers dieselben Regeln gelten wie für das Autofahren: Unter dem Einfluss von Substanzen ist es verboten. Auf die vier am Donnerstag und Freitag Erwischten kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.