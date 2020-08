Am Samstagabend hat eine Schlägerei im Bereich der Langenstrichstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst, der mit vier verletzten Polizisten endete. Ausschlaggebend dafür sei ein sehr aggressiver 31-jähriger Mann gewesen, der nach kontinuierlicher Beleidigung der Streife und darüber hinaus mehrmaligem Spucken sowie Treten in Richtung der Beamten schließlich die Nacht in Gewahrsam verbringen musste. Das teilt die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Demnach sei am Samstagabend ein Anruf bei der Dienststelle eingegangen, demzufolge sich mehrere Personen schlagen würden – auch Flaschen seien laut Zeugenaussage geflogen. Beim Eintreffen der Streifen konnte schnell die treibende Kraft hinter der Schlägerei ausgemacht werden, so die Polizei. Der 31-jährige Mann habe sich sofort fußläufig entfernt.

Als die Beamten ihn erreicht hätten, habe der Neunkirchener in seinen Rucksack gegriffen und sich geweigert, seine Hand aus dem Rucksack zu nehmen und stehenzubleiben. „Er zeigte sich sofort aggressiv und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“, schreibt die Polizei. Als der Mann schließlich zu Boden gebracht worden sei, habe er weiterhin massiven Widerstand gegen die Maßnahme gezeigt: Er trat und spuckte nach den Beamten. Durch Unterstützungskräfte sei er schließlich gefesselt und zur Polizeidienststelle gebracht werden. Das aber nur mit Spuckhaube und stetig begleitet von weiteren Beleidigungen.

Insgesamt seien vier Beamte leicht verletzt worden. In seinem Rucksack wurden verschiedene Betäubungsmittel und ein Klappmesser gefunden. Laut Polizei übernachtete er in einer Gewahrsamszelle. Den 31-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.