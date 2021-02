Auf der Autobahn 6 auf Höhe Enkenbach Alsenborn hat es am Donnerstagabend einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gegeben, bei dem vier Personen leicht verletzt worden sind. Die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken musste zeitweise gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 32-Jähriger versucht mit seinem Fahrzeug einen Lkw zu überholen, obwohl sein eigener Pkw die Gasannahme verweigert hatte. Als der Mann mit seinem Auto auf den linken Fahrstreifen ausscherte, haben ein von hinten herannahender Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Bei dieser ersten Kollision wurde der 32-Jährige, seine 28-jährige Beifahrerin und der von hinten auffahrende 28-jährige zweite Autofahrer leicht verletzt. Zwei weitere von hinten nahende Autos stießen daraufhin ebenfalls zusammen, weil auch hier das hintere Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wie die Polizei weiter ausführt. Hierbei wurden ein 43-jähriger und ein 32-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Alle Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 69.000 Euro.