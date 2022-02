Ob der mutmaßliche Amoktäter von Heidelberg die drei Waffen in Österreich legal gekauft hat, ist noch nicht geklärt. Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem Waffenerwerb werden derzeit nicht beziehungsweise noch nicht geführt – weder in Deutschland noch in Österreich. Das hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg auf Anfrage am Montag gesagt. Der 18-Jährige hatte am 24. Januar in einem Hörsaal der Universität Heidelberg eine 23-jährige Kommilitonin, die in Landau zur Schule gegangen war, erschossen und drei weitere junge Menschen verletzt. Danach hatte er sich selbst das Leben genommen. In Wien hatte er etwa eine Woche zuvor drei Langwaffen gekauft, zwei davon mit nach Deutschland und dann zur Bluttat nach Heidelberg genommen. In Österreich können Waffen der Kategorie C, wie jene des 18-Jährigen, vergleichsweise einfach erworben werden.

Die Psyche des 18-Jährigen

Die Ermittlungen um die Amoktat dauern laut Behörde an. Unklar ist weiter auch das Tatmotiv. Für eine persönliche Beziehung zwischen mutmaßlichem Täter und seinen Opfern gebe es weiter keine Hinweise. Noch stehe auch nicht fest, ob und inwiefern eine psychische Erkrankung des 18-Jährigen eine Rolle gespielt haben könnte. Laut Ermittlern war der Student in der Vergangenheit in psychiatrischer und psychologischer Behandlung. Auch die Ergebnisse der Gerichtsmedizin zur Obduktion der beiden Leichen stehen nach Angaben der Behörde noch aus.