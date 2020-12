Wegen Verstößen gegen das Ansammlungsverbot verwarnte die Polizei am Donnerstagabend insgesamt 45 Personengruppen auf dem Marktplatz und auf dem Friedrichsplatz. Bereits am Mittwoch wurden diese Plätze überwacht. Bis 18.30 Uhr waren jeweils zwischen 200 bis 250 Personen dort versammelt. Mit Lautsprecherdurchsagen und persönlichen Ansprachen durch die Polizei wurden die Besucher der Verkaufsstände immer wieder aufgefordert, nicht in Gruppen zu verweilen. Teilweise standen bis zu neun Menschen zusammen. Insgesamt 45 Personengruppen wurden verwarnt, wie die Polizei mitteilt, fünf Platzverweise gab es.

Männergruppe wird zweimal erwischt

Eine Gruppe von vier Männern zwischen 32 und 62 Jahren wurde besonders auffällig, da diese zunächst nicht auf die Durchsagen der Polizei reagierte und weiter gemeinsam Glühwein tranken. Sie stammten aus vier unterschiedlichen Haushalten. Nach einer mündlichen Verwarnung entfernten sie sich. Um 19.45 Uhr wurden sie erneut zusammenstehend angetroffen. Sie trugen wieder keine Mund-Nasen-Bedeckung und hielten nicht den erforderlichen Mindestabstand ein. Ihnen wurde daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen. Außerdem werden Verfahren eingeleitet.