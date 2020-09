Der Polizei in der Pfalz steht für die Verkehrsüberwachung neben drei Fahrzeugen mit einer Kameraanlage nur ein einziges Abstands-Messgerät zur Verfügung, das hat das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage gesagt. Der Landes-Unfallstatistik zufolge ist zu geringer Abstand die häufigste Ursache für Kollisionen, während es wegen überhöhter Geschwindigkeit deutlich seltener kracht. Trotzdem hat das Land in den vergangenen Jahren vor allem Tempo-Blitzer gekauft: Allein in der Pfalz hat die Polizei fünf neuartige Anhänger-Apparate bekommen. Außerdem wachen hier fünf weitere Geräte dauerhaft an ihren jeweiligen Standorten, und die Beamten haben in ihrem Arsenal auch noch sieben mobile Blitzer herkömmlicher Bauart sowie 13 Laserpistolen.

