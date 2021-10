Jedes Jahr sterben einer Studie zufolge mehr als 22.000 Mädchen an den Folgen früher Schwangerschaften und Geburten. Das seien etwa 60 Mädchen pro Tag, erklärte die Kinderrechtsorganisation „Save the Children“ bei der Veröffentlichung eines entsprechenden Berichts zum Weltmädchentag am Montag. Grund dafür seien Kinderehen, die wegen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie erwartungsgemäß noch weiter zunehmen werden. „Frühverheiratung ist eine der schlimmsten und tödlichsten Formen sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Mädchen!“, erklärte die Chefin der Organisation, Inger Ashing.