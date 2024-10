Viele Pfälzer bleiben derzeit auf ihrem Leergut sitzen. Schuld daran sind Fruchtfliegen. Die sitzen nicht nur in der heimischen Küche auf dem Obst herum und nerven, sondern haben sich auch in den Pfandautomaten der Region breit gemacht. Die kleinen Insekten, die auch als Most-, Gär- oder Essigfliegen bekannt sind, vermehren sich bei Temperaturen um die 25 Grad Celsius sprunghaft und bereits 10 bis 14 Tage nach Ablage der Eier schlüpft der Nachwuchs. In und um die Automaten herum finden sie momentan optimale Bedingungen vor: Getränkereste, gegärte Fruchtsäfte und der Geruch von Bierflaschen locken die Fliegen an und machen die Automaten zu Brutstätten.

Bis zu 400 Eier

Ein Fliegenweibchen legt bis zu 400 Eier, so dass sich die Menge schnell vervielfältigt. Dies führt momentan dazu, dass auf den Pfandautomaten in der Region derzeit häufig „Außer Betrieb“ zu lesen ist. Fruchtfliegen sind nämlich nicht nur lästig, sondern können auch Bakterien übertragen, die den Verderb von Lebensmitteln beschleunigen. Zuhause können die nervigen Fliegen relativ einfach bekämpft werden: Es reicht eine kleine Schale mit einem Essigwasser-Gemisch und einem Tropfen Spülmittel. Die Fliegen werden vom Geruch angelockt. Das Spülmittel sorgt jedoch dafür, dass die Oberflächenspannung des Wassers gelöst wird - die Fliegen ertrinken.