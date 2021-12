Knapp 24 Stunden vor dem Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern in der Dritten Liga gegen Viktoria Köln stehen nicht sportliche Fragen im Vordergrund. Der Klub ist vielmehr damit beschäftigt, sich darauf vorzubereiten, unter welchen Bedingungen das letzte Heimspiel der Roten Teufel am Samstag (14 Uhr, Liveblog unter rheinpfalz.de) im Jahr 2021 ausgetragen werden kann.

Am frühen Nachmittag hatte die Landesregierung Rheinland-Pfalz noch keine neue Corona-Landesverordnung veröffentlicht – weshalb noch nicht klar war, ob 15.000 oder 10.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion zugelassen sind. Zudem war offen, ob für die Besucher der Partie eine 2G- oder eine 2G+-Regelung gilt. „Wir empfehlen allen Fans, sich am Freitag ab 14 Uhr vorsorglich einem Schnelltest zu unterziehen. Das ermöglicht in jedem Fall den Zutritt ins Stadion und ist ohnehin in dieser Zeit kein Nachteil“, sagte eine Klubsprecher. Nach aktuellem Stand rechnet der FCK mit etwa 9000 Zuschauern für das Duell gegen die Kölner.

Sportlich stehen die Lauterer gegen die Viktoria aus Köln vor einer kniffligen Aufgabe, denn die Rheinländer haben sich nach einem schwachen Saisonstart zuletzt gefangen und gute Resultate erzielt. Der Kader des FCK wird erst am Samstagmorgen endgültig feststehen, da Felix Götze, Philipp Hercher und Marlon Ritter angeschlagen sind. „Ihre Einsätze sind fraglich“, sagte Cheftrainer Marco Antwerpen.