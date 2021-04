Im vergangenen Jahr hat die Fitnessstudio-Branche dem Arbeitgeberverband für Fitness- und Gesundheitsanlagen DSSV zufolge wegen der langen Schließungen rund 11,6 Prozent ihrer Kunden verloren. Von den 10,3 Millionen Mitgliedern Anfang dieses Jahres büßte sie bis Ende März noch einmal 13 Prozent ein, wie den Angaben zufolge aus einer Befragung von über 2600 Fitness- und Gesundheitsanlagen hervorging.

„Das interessiert die nicht“

Seit Anfang 2021 wurden demnach kaum neue Verträge abgeschlossen. „Das zentrale Problem der Branche ist die sehr schlechte Perspektive für den Kundenbestand“, sagte DSSV-Präsidentin Birgit Schwarze der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. Die Politik ignoriere unterdessen die Nöte der Branche, so Schwarze weiter: „Wir schreiben seit zwölf Monaten alle zuständigen Ministerien an, und wir haben alle unsere Hygienekonzepte – doch das interessiert die nicht.“ Die Regierenden wollten die Betriebe in jedem Fall noch geschlossen halten.