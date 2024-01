Gemeinsam gegen Demokratiefeinde

Erst ein Rundgang zu den verlegten Stolpersteinen und dann eine Mahnwache unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt!“: Hunderte Menschen haben in Germersheim am Holocaust-Gedenktag ein Zeichen für die Demokratie gesetzt. Auch in Landau haben viele Menschen der Auschwitz-Befreiung gedacht, dabei aber recht unterschiedliche Sichtweisen an den Tag gelegt.

Mehr Patienten in Notaufnahmen

Die Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis am Landauer Vinzentius-Krankenhaus wurden drastisch gekürzt. Deshalb gehen jetzt noch mehr Patienten direkt in die Notaufnahmen. Das System ächzt.

Welche Wohnhäuser sind bedroht?

Die Stadt Landau hat nach sechs Jahren ihr Hochwasserschutzkonzept verabschiedet. Enthalten ist auch eine Karte, auf der jeder sehen kann, wie stark sein Haus gefährdet ist.

Ganztagsplätze bald für alle

Die Vorfreude in Weingarten ist groß: Im Sommer soll der neue Kita-Anbau in Betrieb gehen. Ein anderes Großprojekt der Gemeinde soll dieses Jahr begonnen werden.