Am Busbahnhof in der Innenstadt standen am Freitag, gegen 13 Uhr, wieder zahlreiche Schüler in großen Gruppen zusammen und drängten sich in den Bussen – beispielsweise in der Linie 221 nach Rimschweiler. Schuldezernentin Christina Rauch hatte Ende August angekündigt, dass ab 31. August drei zusätzliche Schulbusse eingesetzt werden. Diese Busse seien auch im Einsatz. Die Schüler sehen die Situation unterschiedlich. Einige haben mehr Platz in den Bussen, andere berichten „es ist genauso schlimm wie immer.“ Die Stadt versicherte, dass sie die Situation ständig überprüfe und bei Bedarf weitere Busse eingesetzt würden.