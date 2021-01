Bei schönem Winterwetter hat es am Wochenende, besonders am Sonntag, so viele Menschen an den Ostrand des Pfälzerwalds gezogen, dass die Polizei und das Ordnungsamt regelnd in den Verkehr eingreifen mussten. Das hat die Landauer Polizei am Montag mitgeteilt.

Hatte es am späten Sonntagnachmittag auf Anfrage noch geheißen, dass es im Gebiet der Landauer Polizei ruhig geblieben sei, teilte die Polizeidirektion nun in der Rückschau mit, dass im Bereich von Edenkoben und Maikammer – also unterhalb der als Ausflugsziel beliebten Kalmit – ein „überhöhtes Personenaufkommen“ gegeben habe. Die Polizei und das Ordnungsamt hätten den Verkehr lenken müssen, um Staus zu vermeiden.

Im Bereich der Kalmithöhenstraße verunglückte ein Fußgänger im Wald, dessen Bergung sich wegen der schwierigen Bedingungen als langwierig erwies. Er wurde von der Polizei aus dem Wald getragen.

Die K6 zum Hüttenbrunnen sei gesperrt worden, was einen Autofahrer nicht gekümmert hätte; er sei verwarnt worden. Autofahrer hätten außerdem versucht, ihre Fahrzeuge bei bereits vollen Parkplätzen abzustellen, was unterbunden worden sei; vier von ihnen hätten bis Sonntag, 11 Uhr Strafzettel bekommen, weil sie falsch geparkt hätten.

Ein ausführlicher Bericht der Lokalredaktion folgt.

Auch am Donnersberg sorgte das gute Wetter für überlaufene Parkplätze und Verkehrsprobleme.