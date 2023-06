Die Apotheker haben die Nase voll: Wegen der Sparpolitik der Bundesregierung, der absurden Bürokratie sowie der angeblichen Willkür der Krankenkassen. Auch, dass es seit 2014 keine Honoraranpassung mehr gegeben hat, stört die Apotheken. Deswegen wird am Mittwoch, 14. Juni, in Deutschland ganztägig gestreikt– auch in Pirmasens.

