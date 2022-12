In Deutschland werden so wenig Schweine gehalten wie schon lange nicht mehr. Zum Stichtag 3. November lag der Schweinebestand hierzulande bei 21,3 Millionen Tieren, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das sei ein kräftiger Rückgang von gut 10 Prozent oder gut 2,4 Millionen Tieren binnen eines Jahres. Allein seit 2020 sei die Anzahl der gehaltenen Schweine um 18,2 Prozent gesunken und innerhalb von zehn Jahren um fast ein Viertel. Zum Vergleich: Noch 1990 wurden rund 30,8 Millionen Schweine in Deutschland gehalten. Die gestiegenen Kosten für Energie, Düngemittel und Futter belasten die Höfe: Die Anzahl der schweinehaltenden Betriebe sank binnen eines Jahres um gut zehn Prozent auf 16.900. Zudem sinkt der Konsum von Schweinefleisch in Deutschland seit Jahren. Das Foto zeigt Hausschweine der Rasse Angler Sattelschwein im Stall eines Biohofes.