Eine ereignisreiche Zeit geht zu Ende: Konditorin Annica Bergemann hat bei der TV-Show „Das große Backen – Die Profis“ den dritten Platz belegt. Sie will nun neben ihrer Arbeit im veganen Café „Ich bin so Frey“ in Landau auch mit ihrem eigenen Unternehmen durchstarten. Was sie aus der Show mitgenommen hat und wo man ihre Leckereien aus „Das große Backen“ mal probieren kann, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.