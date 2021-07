Auch nach der Reform der Pflegeausbildung ist die Mehrzahl der jungen Kräfte weiblich. Zum Jahresende 2020 waren 53.610 Frauen und Männer in einer Ausbildung zu Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Gut drei Viertel (40.602) der Neuzugänge in dem neuen Berufsbild waren Frauen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Anfang 2020 waren die Ausbildungen in der Kranken-, Alten- und Kinderpflege zu einer neuen generalistischen Pflegeausbildung zusammengeführt worden.