Der August eignet sich in diesem Jahr besonders gut für einen Trip von Kaiserslautern nach Paris. Drei Wochen lang fahren fast doppelt so viele Direktzüge in die französische Hauptstadt wie sonst.

Normalerweise fahren pro Tag bis zu vier Direktzüge von Kaiserslautern nach Paris. Ab 10. August sind es drei Wochen lang bis zu sieben. Grund dafür ist eine Großbaustelle südlich von Karlsruhe. Deshalb werden Züge von Stuttgart nach Paris ausnahmsweise über Kaiserslautern und Saarbrücken geleitet. Nähere Einzelheiten zu den Folgen der Großbaustelle bei Rastatt auf den Zugverkehr von Mannheim nach Basel finden Sie hier.