Ein neuer Spieler für Waldhof Mannheim: Der Drittligist hat Rico Benatelli von Austria Klagenfurt verpflichtet, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der 32-Jährige Stammspieler und kam mit Klagenfurt in der österreichischen Bundesliga jeweils auf den sechsten Platz. Auch im deutschen Fußball kann der Mittelfeldspieler reichlich Erfahrung vorweisen: In der Zweiten Bundesliga stand er in 189 Partien auf dem Platz, in der Dritten Liga kommt er auf 72 Partien. „Der SV Waldhof Mannheim hat sich von der ersten Sekunde an sehr um mich bemüht“, wird Benatelli in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Wir hatten tolle Gespräche und mir war schnell bewusst, dass ich hier in Mannheim ein neues Zuhause gefunden haben könnte.“